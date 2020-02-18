«#ريهام_حجاج_ممثله_فاشله» يتصدر «تويتر».. ما علاقة ياسمين عبدالعزيز؟

المصدر: القاهرة - متابعات

تصدرت الفنانة المصرية ريهام حجاج «تويتر» وتحولت إلى «تريند» بعد إطلاق هاشتاغ بعنوان «ريهام حجاج ممثلة فاشلة»، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل والآراء المتضاربة.

ولم يعرف حتى الآن مطلق هذا الهاشتاغ، ولكن كثيرين ربطوا بينه وبين الخلافات القائمة بين ريهام حجاج، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب زواج رجل الأعمال محمد حلاوة (طليق ياسمين)، من الفنانة ريهام.

وفي وقت سابق، أصدرت ياسمين عبدالعزيز بياناً أعلنت خلاله انفصالها عن زوجها، بعد زواج دام 10 سنوات، بعد أن تقبلت وضع الزوجة الثانية لسنوات، وجاء الانفصال بعد شائعات انتشرت حول ارتباط حلاوة بريهام حجاج، ثم تأكدت الأنباء بأنهما على علاقة ببعضهما البعض وبأنه زوجها.