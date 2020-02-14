محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: نطالب بإعادة تمثيل الجريمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت محامية عائلة محمد الموسى، الشاب السوري الذي قتل على يد زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، إنها «تقدمت بطلب للقضاء اللبناني لإعادة تمثيل جريمة القتل» التي وقعت الشهر الماضي.

وأكدت المحامية رهاب البيطار عبر حسابها على «تويتر»: «طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم أمام القضاء، وتقدمنا إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة».

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