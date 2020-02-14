فحص جديد لجثمان قتيل فيلا نانسي عجرم.. بمرافقة طبيب شرعي سوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أعطى موافقته على طلب بإجراء فحص جديد لجثمان المواطن السوري محمد الموسى الذي قتل مطلع الشهر الماضي على يد زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، خلال «محاولته اقتحام الفيلا».

وتضمن الطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين على أن يرافقها طبيب سوري لفحص جثة القتيل، لإعادة الخبرة الطبية كما ورد في تدوينة الوكيلة القانونية، على أن يتم إبلاغ القاضي منصور بما تم التوصل إليه.

طالع أيضاً:

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: نطالب بإعادة تمثيل الجريمة