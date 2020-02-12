بالفيديو.. محمد رمضان يرفض دفع 9 مليون جنيه للطيار.. ويتعرض لهجوم جمهوره

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الأزمة التي حدثت للكابتن الطيار أشرف أبو اليسر، بعد سحب رخصته، وإيقافه عن العمل مدى الحياة.

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو احتكم فيه على رأي الجمهور الذي واجهه بانتقاد كبير. وقال رمضان إنه "توسط للطيار الموقوف عن العمل، وطلب منه ملفه الخاص، لكنه رفض بحجة سحب رخصته".



وأضاف" ده اللي كنت أقدر أعمله، ولكن الكابتن أشرف بعت المحامي الخاص به، وقام بحسبة معينة بأنه يتبقى له 3 سنوات ونص على المعاش، إضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وطلب مني 9 مليون ونصف، ولذلك أنا أترك الحكم للي يعلقوا بأني تخليت عنه، لو شايفين إن الكلام ده يرضي ربنا، فأنا هاعمل كده مفيش مشاكل".



وقام العديد من المتابعين بالرد على رمضان، مطالبين إياه بأن يدفع المبلغ لأنه من حق الطيار ولم يدافع عن الفنان محمد رمضان إلا عدد قليل من المعلقين والمتابعين.