وفاة الممثل كيرك دوغلاس بطل فيلم "سبارتاكوس" عن 103 أعوام

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

توفي الممثل كيرك دوجلاس، نجم فيلم "سبارتاكوس"، أمس عن عمر ناهز 103 أعوام، حسبما أعلن نجله، مايكل دوجلاس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب مايكل دوغلاس في منشور عبر إنستغرام: "ببالغ الحزن يعلن أشقائي وأنا أن كيرك دوغلاس رحل عنا اليوم".

وأضاف: "بالنسبة للعالم، كان أسطورة وممثلا من العصر الذهبي للأفلام، وهو محب للإنسانية والتزم بالعدالة والقضايا التي كان يؤمن بها ووضع معيارا لنا جميعا لنتطلع إليه".

وتابع: "لكنه بالنسبة لي ولإخوتي جويل وبيتر كان أبا ببساطة".

كان دولاس ابنا لمهاجرين وترعرع في ولاية نيويورك، وشارك بدور البطولة في أكثر من 80 فيلما على مدار عقود طويلة من مشوراه الفني.