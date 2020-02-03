بالصور: سقوط آل باتشينو على السجادة الحمراء لـ"البافتا"

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

شغل مشهد سقوط الممثل العالمي آل باتشينو، 79 عاما، خلال حفل توزيع جوائز BAFTA الذي اقيم مساء أمس الأحد الثاني من فبراير، رواد مواقع التواصل

الاجتماعي الذين تداولوا صوره وهو يسقط خلال استعداده للمرور على السجادة الحمراء، حيث سارعت صديقته ميتال دون للإمساك به، ليقوم بعدها

ويبتسم لعدسات المصورين.

بينما سخر البعض من ارتداء الفنان حذاء رياضيا مع البدلة الرسمية التي كان يرتديها خلال الحفل.

واعرب رواد "تويتر" عن حزنهم بمشهد سقوط آل باتشينو، معتبرين أن الوقت قد حان ليعتزل للحفاظ على صورته أمام جمهوره، بينما عبر البعض الآخر عن إعجابه بإصرار الفنان على مواصلة العمل في هذا العمر.