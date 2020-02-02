بعد 12 يوماً فقط من الزواج.. باميلا أندرسون تنفصل عن جون

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

انفصلت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية الشهيرة، باميلا أندرسون، عن زوجها المنتج السينمائي، جون بيترز، بعد 12 يوماً فقط من زواجهما.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، اليوم، بأن أندرسون أكدت أنها قررت هي وبيترز «الابتعاد لفترة من الوقت، لإعادة تقييم ما يريدانه من بعضهما البعض»، وذلك بعد أقل من أسبوعين فقط من زواجهما.

وقالت الفنانة الحسناء في بيان: «لقد تأثرت بالترحيب الحار بجون وبارتباطنا. سنكون في غاية الامتنان لدعمكم بينما نأخذ بعض الوقت بعيداً عن بعضنا البعض من أجل إعادة تقييم ما نريده من الحياة ومن بعضنا البعض».

يذكر أن باميلا أندرسون وبيترز - اللذان يعتقد أنهما لم ينتهيا من إتمام الأوراق القانونية لوثيقة زواجهما - تزوجا سراً في حفل في ماليبو في 20 يناير الماضي.

وقال بيترز في حديث سابق مؤخراً: «الجميلات موجودات في كل مكان. كانت لدي خيارات، ولكنني طوال 35 عاماً، لم أكن أريد إلا باميلا».