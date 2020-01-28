بسمة وهبة: ربنا نجاني من الموت.. كوارث «الدفايات» مجدداً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أكدت المذيعة المصرية بسمة وهبة، أنه كُتب لها عمر جديد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مشيرة إلى أن الله نجاها من موت كانت ستتسبب به «الدفاية» الكهربائية.

واستعرضت بسمة في فيديو قصير نشرته على حسابها على «إنستغرام» آثار ماس كهربائي وتفحم جزء من موصل كهربائي وأرضية الغرفة.

وقالت مقدمة برنامج «كل يوم» على شاشة ON «لو كنت حكيت لحد مكنتوش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضه، ربنا نجاني وقمت لحقت»، مشيرة إلى انتشار الدخان الساعة الخامسة صباحاً وهي نائمة، مضيفة: «لو كنت اتأخرت شويه كانت النار ولعت» في الغرفة.

وذكرت المذيعة المصرية أنها بعد أن وعت الجمهور بمخاطر الدفايات وضرورة الانتباه لها، وضعت قطعة رخام في الغرفة لكي تكون عازلاً بين الدفاية والخشب، ورغم ذلك لم تسلم.

يشار إلى أن والد الفنان المصري إيهاب توفيق لقي مصرعه أخيراً بسبب «دفاية كهربائية» أتت على محتويات الغرفة، وجانب كبير من منزل الفنان.

