تحقيقات تكشف وجود اتصالات بين "قتيل" فيلا نانسي عجرم وعيادة "القاتل"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خضع زوج الفنانة نانسي عجرم يوم أمس إلى جلسة تحقيق استمرت لاكثر من ساعتين امام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وتم تحديد مواعيد لاحقة لسماع شهادات جميع الاطراف في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وكشف التحقيقات الجديدة عدة اتصلات بين القتيل وعيادة فادي الهاشم وسيتم لاحقا تفريغ بيانات الاتصالات لمعرفة مضمونها.

وستتوسع التحقيقات لتفريغ جميع بيانات الاتصالات على هواتف فادي ونانسي عجرم وجميع المقربين من هذه القضية التي لايزال يلفها الغموض.

كما كشفت احدث المعلومات ان نانسي عجرم سيتم التحقيق معها لمعرفة سبب وحقيقة الاصابة التي تعرضت لها جراء الحادثة.

وأوضح المحامي السوري جميل غيث " ان هناك محاولة لطمس الكثير من الحقائق وقال في تصريح لإذاعة " أرابيسك ": " في اليوم الثاني للجريمة تم اصلاح منزل نانسي و اخفاء كل الادلة بشكل يدعو للشك و هذا ما صعّب المهمة علينا و طلبنا من والد المغدور عدم استلام الجثة كي لا تضيع الادلة".