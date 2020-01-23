نانسي عجرم تطوي صفحة "القتيل" وتعود الى نشاطها الفني

المصدر: دبي - الامارات اليوم

يبدو أن الفنانة اللبناية نانسي عجرم تحاول الخروج من الظروف الصعبة التي تعرضت لها على مدى الاسابيع الماضية بسبب قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، وان تطوي هذه الصفحة تاركة الأمر للقضاء والتحقيقات لحسم الامر وإظهار الحقائق.

ونشرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على منصة "الانستغرام" امس الاربعاء عودتها إلى مزاولة نشاطها الفني من جديد، وأعلنت عن إحياء حفلات جديدة مثل حفلة عيد الحب “الفالنتاين”، التي ستكون في العاصمة المصرية القاهرة، كما ستحيي عجرم حفلا في مدينة جدة السعودية إضافة إلى تسجيل فيديو كليب جديد ومواصلة تصوير حلقات جديدة من برنامج “ذا فويس كيدز"

يذكر أن قضية التحقيق في مقتل الشاب السوري على يد زوج الفنانة اللبنانية، حظيت باهتمام عربي وعالمي لايزال مستمراً، ولا تزال العديد من جوانب القضية غامضة إلى اليوم. والتحقيقات مستمرة.