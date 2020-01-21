يوسف فوزي يعود في فيديو مؤثر.. الفن يسرق العمر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جدل كبير، أثاره فيديو مؤثر نشره موقع إحدى الجرائد المصرية، للفنان المعتزل يوسف فوزي، الذي يعاني من مرض الشلل الرعاش، إذ تسبب في أخذ وردّ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى رفقاء مهنة التمثيل.

ففيما أعرب البعض عن إعجابهم بشجاعة الفنان الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، لأن المرض ليس عيباً، أكد آخرون أنهم لم يستطيعوا استكمال الفيديو، لأنهم يؤثرون أن يحتفظوا بصورة الفنان «البرنس» القديمة.

وأشار الفنان المعتزل إلى أنه دخل هذه المهنة منذ عام 1960، لافتاً إلى أن الفن يسرق عمر صاحبه، إذ يتقمص شخصيات غيره «لكن الحمد لله رب العالمين». وأضاف فوزي لـ«اليوم السابع» حول قبوله لأداء شخصية بظروفه الحالية: «لا.. أستطيع»، لافتاً إلى أنه تأتيه كوابيس بعد الحالة التي أصابته منذ عام 2015، واضطر للابتعاد عن الساحة الفنية، ولا يقبل بأن يؤدي دوراً صغيراً.

وتابع يوسف فوزي: «الشعب المصري شعب طيب.. باتكلم بالنيابة عن الفنانين اللي قضوا عمرهم في التمثيل لما يشوفوهم على الشاشة يقروا الفاتحة لروحهم.. ويدعولي أنا اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف فيه»

ووصل الجدل إلى ساحة زملاء الساحة الفنية، إذ شارك الممثل صلاح عبدالله في إعادة نشر الفيديو، لكنه عاد بعدها مستشعراً الحرج. وغرد على حسابه بموقع «تويتر»: «يبدو والله أعلم أنني أخطأت عندما أعدت تغريد الفيديو طالباً الدعاء له.. اللي حصل إني فوجئت بيه وإتأثرت قوي قوي بكلامه الحلو المتزن البسيط العميق المفيد جداً وكمان وبصراحة افتكرت اللي حصلي من١٠سنين ودلوقتي بفكر أشيله من عندي.. أفيدوني أفادكم الله».

وانقسم أيضاً متابعو صلاح عبدالله ما بين مطالب بحذف الفيديو، ومقترح لإبقائه، لأنه فرصة لتذكير الجمهور بفنان كبير، والدعاء له.

