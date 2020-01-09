موسيقار مصري ينفي استغلال "جولدن جلوب" لموسيقاه

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

نفى الموسيقار المصري هاني شنودة ما تردد عن استغلال جوائز "جولدن جلوب" لإحدى مقطوعاته الموسيقية وإذاعتها خلال الحفل الذي أقيم منذ أيام، كخلفية موسيقية لتسلم الفنان المصري الأصل رامي يوسف جائزة أفضل ممثل تليفزيوني عن دوره في مسلسل "رامى".

وأوضح شنودة أن قصة المقطوعة الموسيقية التي تحمل عنوان "لونجا 79" وصدرت عام 1979 ضمن ألبوم "حرية" وهو الألبوم الثاني لفرقة المصريين التي أسسها شنودة في عام 1977، ترجع إلى خمس سنوات عندما تواصل معه منتج ألماني كان يبحث عن موسيقى مختلفة وعبر عن إعجابه بأعمال فرقة المصريين، وتعاقد وقتها مع شنودة على حق استغلال 8 أغنيات، ومن خلال هذا المنتج سمع منتج أمريكي الجنسية وطلب الاستعانة بعدد من المقطوعات الموسيقية للموسيقار المصري في مسلسل كوميدي جديد يقوم بإنتاجه، وتم بالفعل التعاقد مع شنودة على حق استخدام 5 مقطوعات من بينها لونجا 79. مؤكداً انه لم يكن يشاهد حفل توزيع الجوائز عند عرضه، ولكنه عرف عن الأمر من خلال الاتصالات التي تلقاها من أصدقائه ووسائل الاعلام المصرية.

وعبر شنودة عن فخره باستخدام موسيقاه في حدث بأهمية حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، وقال في تصريحات لوسائل اعلام مصرية: "شعرت باعتزاز وفخر كبير كوني فنانا مصريا تعزف موسيقاه في حفل عالمي بحضور أشهر نجوم العالم". كما عبر عن سعادته وفخره بفوز الشاب المصري الأصل رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل، وأعجابه بلباقة حديثه باللغة الإنجليزية، بجانب حرصه على التحدث بالعربية قائلا: «الله أكبر»، وأضاف: "المشهد كله كان تاريخيا ومميزا ويدعو للفخر لكل مصري".