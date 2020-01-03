زوجة المنتصر بالله: شويكار ونادية لطفي أكثر من يسأل عنه

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

طمأنت عزيزة كساب، زوجة الفنان المصري المنتصر بالله، جمهوره، مشيرة إلى أنه بخير وأفضل كثيراً حالياً رغم المتاعب التي تعرّض لها،

وأضافت خلال مداخلة لها ببرنامج «كل يوم» على فضائية «on» المصرية أن الفنان سعيد بأبنائه وأحفاده الذين يملأون وقته، وأنه غير متضايق من أحد من زملاء الوسط الفني «فهو مقدر ظروف كل بني آدم، ومش زعلان».

وذكرت أن المتواصلين بشكل دائم مع المنتصر بالله هم رجاء الجداوي، وشويكار، ونادية لطفي، وعمر عبدالعزيز «فيه بعض الأصدقاء ما زالوا صاينين العشرة».

وعن الزملاء الذين يرغب في رؤيتهم المنتصر بالله، قالت الزوجة إنها تتصل دائماً بالفنانين أحمد بدير وأحمد آدم وصلاح عبدالله، لكي يتكلم معهم الفنان الذي اشتهر بالعديد من الأدوار الكوميدية على شاشة التلفزيون والسينما.

وأفادت بأن الطبيب منع عن الفنان الزيارات حالياً نظراً لحالته الصحية.

