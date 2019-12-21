أنغام تجرى جراحة عاجلة ومديرة اعمالها تنفي اصابتها بمرض بالدم

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

تعرضت الفنانة أنغام لتدهور في حالتها الصحية منذ ساعات ونقلت على أثره الى أحد مستشفيات القاهرة الجديدة ، وذلك بعد تفاقهم حالتها الصحية وشعورها بآلام حادة في الكلى .. وأكد التشخيص الطبي أنها تعاني من حصوة في الكلى وتحتاج الى عملية جراحية .. واضطرت أنغام الى إجراء عملية تركيب دعامة مؤقتة في الكلى بسبب ارتباطها للسفر لإحياء حفلين في المملكة العربية السعودية يومى 23، 27 الشهر الحالي

ونبه الأطباء أن هذه العملية مؤقتة لمدة أيام لحين عودة انغام من السفر واجراء عملية

تفتيت الحصوات الكلوية بشكل نهائي

وقد انتشرت شائعات منذ صباح امس تفيد بان هناك مرضا خطيرا هاجم انغام بالدم وهي في حالة خطيرة ، لكن مصادر قريبة من أنغام منهم مديرة أعمالها راندا رياض كذبت هذه الشائعات وقالت في تصريحات خاصة أن أنغام لا تعاني الا من آلام في الكلى فقط ، وأكدت راندا ان ما يثار ليس الا أكاذيب مغرضة وأنغام تتحسن من أعراض الكلى