تيم حسن يعود إلى دمشق..

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

بشكل مفاجئ وبلا مقدمات وصل الممثل السوري تيم حسن إلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب لسنوات طويلة، وقد كثرت التوقعات والتكهنات حول هذه الزيارة.

ونشرت مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين تماضرغانم صورة تجمعها مع الممثل تيم حسن داخل النقابة معبرة عن فرحها الكبير قائلة "فرحتي بعودة الزميل النجم تيم أنستني أزمة الغاز والكهرباء، نورتنا الزميل تيم حسن".

الظهور المفاجئ لتيم حسن في دمشق سبقه تصريح للمنتج صادق الصباح بأن بعض مشاهد "الهيبة 4" سيتم تصويرها في سوريا ولمدة أسبوع بداية العام المقبل قبل انتقال فريق العمل إلى بيروت لاستكمال باقي المشاهد.

يذكر أن تيم حسن كان من بين قائمة الفنانين المفصولين من نقابة الفنانين بسبب "التأخر في دفع رسم الاشتراك"، حيث اشترطت النقابة الحضور الشخصي لتجديد العضوية.