نجمة أميركية تخشى الإصابة بمتلازمة «العُش الفارغ»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أن الممثلة الأميركية جوليان مور، تشعر بحالة من القلق، خوفاً من أن تصاب بمتلازمة «العش الفارغ» عندما تذهب ابنتها للدراسة في الجامعة.

ومازالت الممثلة تعاني بعد أن غادر ابنها «كاليب» (21 عاماً) منزل العائلة بسبب ذهابه إلى الجامعة.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن جوليان (58 عاماً) تؤكد أنها «غارقة في طوفان من المشاعر» خوفاً من موعد اقتراب مغادرة «ليف» لبيت العائلة أيضاً، ولكنها في الوقت نفسه تقر بأنه أمر يحدث مع جميع الآباء والأمهات.

وأضافت: «كل شيء يتغير عندما يغادر الأبناء العش، فإن الديناميكيات تصبح جديدة تماماً. إنه أمر يحدث للجميع، أليس كذلك؟ يبدأ فصل جديد: تحديات وعواطف جديدة، يكون بعضها مثير، وسنوات مختلفة قادمة ولحظات حتمية من الحنين إلى الماضي عندما كانوا مازالوا صغاراً».

يذكر أن مور الحائزة جائزة الأوسكار، متزوجة من المخرج الأميركي بارت فريندليش (49 عاماً).

