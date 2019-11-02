محمد منير يتحدى الانزلاق الغضروفي.. ويغنّي على كرسي

المصدر: القاهرة - رويترز

افتتح المطرب محمد منير، أمس، الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه سنوياً دار الأوبرا المصرية بمشاركة عشرات المغنين والموسيقيين من دول عدة.

وقدم منير (65 عاماً) والملقب بـ«الكينج» من قبل محبيه، حفله على المسرح الكبير بالأوبرا على كرسي بعدما قال المنظمون إنه مصاب بانزلاق غضروفي، وردد باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

وكرم المهرجان 12 شخصية «ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي»، من بينها الشاعر المصري فاروق جويدة، والشاعر العراقي كريم العراقي، والموسيقار البحريني وحيد الخان.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم في افتتاح المهرجان «تتزامن الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مع ذكرى مرور 150 عاماً على تأسيس أول دار أوبرا في مصر والعالم العربي، والتي تتمثل في دار الأوبرا الخديوية، التي كانت منارة للفنون الجادة على مدار عقود طويلة».

ويمتد برنامج المهرجان حتى 12 نوفمبر الجاري، ويشمل 37 حفلاً بمشاركة 92 فناناً و22 فرقة موسيقية من سبع دول عربية هي مصر وسورية ولبنان والأردن والعراق والأردن وسلطنة عمان. وتقام الحفلات على مسارح الأوبرا في كل من القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ومن أبرز الفنانين المشاركين اللبناني عاصي الحلاني والمغربي فؤاد زبادي والسورية أصالة نصري والعراقي همام إبراهيم والأردنية نداء شرارة.

ومن مصر يشارك محمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح وأنغام وهاني شاكر ومحمد ثروت ونادية مصطفى وحنان ماضي وريهام عبدالحكيم ومي فاروق وكارمن سليمان.