أصالة تحذف صور زوجها.. وأنباء عن قرار غير سعيد

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يبدو أن الغموض الممزوج بالحزن يسيطر على حياة الفنانة أصالة هذه الأيام، ففي خطوة غير متوقعة حذفت المطربة السورية كل صور زوجها ووالد ابنيها (علي، وآدم)، المخرج طارق العريان، من على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن صور أصالة وطارق والعائلة كانت تحتل المساحة الكبرى من اهتمامات الفنانة على «إنستغرام» و«تويتر» تحديداً، وفجأة اختفت صور الزوج، ولم ترد أصالة على تساؤلات الجمهور الذي باغتها بالسؤال عن طارق، وسبب حذف صوره، وهل هذا يعني أن هناك أزمة بينهما؟!

ورددت مصادر قريبة من أصالة أنها بالفعل تمر بخلافات زوجية تتكتم على تفاصيلها، وربما ينتهي الأمر بقرار غير سعيد.

ولم تكتفِ المطربة السورية بحذف صور زوجها، بل دأبت - خلال الأيام الماضية - على نشر تغريدات وعبارات تعبر عن حزنها الشديد، مثل: «يحيطني شعور يختلط بكلّ شيء، أنتفض ألماً، وأفيض أملاً».

كما كتبت على «إنستغرام»: «وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني! ولا أُجيب.. وإنّ سألني أحد عن أحوالي؟ أُجبه لا أعرف؟ وأسأله كيف تراني أبدو؟ أو هل أنا بخير؟ وغالباً ما يقولونه لا يطمئن، ولا أعرف لماذا أنا هكذا؟! أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف).. ومن منّا يعرف أين تكمن الحكمة؟ ما هو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟ شعوري تائه بين المتناقضات، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنة، يتألم حتى يصل الألم قلبي، وروحي ترى في ما أقوله سخفاً، فكيف يعبّر الكلام عن هذا العالم الكبير بداخلي، فيني بحار وجبال وسهول ومدن، كلّها تداخلت ببعضها بعضاً، حتى أصبحتُ غير قادرة على فصلها، أنا لستُ على ما يرام، وما أنا بحزينة ولا سعيدة، حولي أصدقاء كثر أحبّهم، لكنّي لستُ معهم وما أنا بوحيدة».

يذكر أن آخر ظهور لأصالة مع طارق العريان، كان خلال افتتاح فيلم «ولاد رزق 2»، الذي شاركت في إنتاجه، وكضيفة شرف، وغنت الشارة الترويجية له أيضاً.