هل وقع الطلاق؟ .. شيري عادل تتمرد على شروط الداعية معز مسعود

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أكد مقربون من الفنانة الشابة شيري عادل ومن الداعية الاسلامي معز مسعود صحة شائعة إنفصالهما، وأن إلاعلان الرسمي مسألة وقت، وقام كل من شيري ومعز بإلغاء متابعة بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي كما حذف كل منهما الصور العاطفية التي تجمعه بالآخر.

وأشار بعض أصدقاء شيري أن هناك خلاف دائم بينهما بخصوص التمثيل حيث يضع معز قائمة من المحاذير والشروط حتى يوافق على مشاركة شيري بأي عمل فني ولهذا لا تشارك شيري منذ فترة في اي احتفال او تجمع او عمل تمثيلي من اي نوع، وربما هذه الاسباب وبعدها عن الفن كان السبب دائما في رغبة الانفصال منها كما أكدت المصادر المقربة من الزوجين.

وبعد ساعات من الصمت عقب انتشار خبر الانفصال خرجت شيري على صفحتها في "انستغرام" بفيديو يجمعها بمعز مسعود وهما في احد المقاهي وكان يمازحها، وأرادت شيري أن تنفي بشكل غير مباشر خبر الطلاق، ومع ظهور هذا الفيديو ظل المشككون في امر الطلاق يؤكدون أن الطلاق وقع بالفعل وهذا مجرد انكار عادي معتاد من قبل الفنانين، وكان اخرها طلاق هنا شيحة واحمد فلوكس والذي انكراه لمدة ثلاثة أشهر كاملة ثم صرحا به فجأة منذ أيام .

ويذكر ان شيري ومعز تزوجا بعد قصة حب وقعت أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة" الذي شا ركت في بطولته شيري وهاني عادل وعائشة بن احمد وشريف سلامة وعدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية. والمسلسل اخراج محمود كامل وانتاج معز مسعود وقد عرض الجزء الثاني منه في رمضان الماضي وهو العمل الوحيد الذي شاركت في بطولته شيري في فترة زواجها من مسعود والتي تقترب من العام والنصف.

وحتى هذه اللحظات تتضارب المعلومات في قصة طلاق او استمرار زواج معز وشيري فجهة تؤكد وجهة تنفي لكن فكرة تصديق الطلاق هي الاقرب بعد حوادث انكار كثيرة من النجوم بهذا الخصوص في وقائع مشابهة.