نجم «مسرح مصر» يطرد زوجته ورضيعته.. ويشغل «مواقع التواصل»

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

شهد الوسط الفني في مصر مفاجأة غير سارة أمس، صدمت - بشكل خاص - جمهور نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع، الذي خرجت زوجته دون مقدمات لتعلن انفصالها عنه بعد أن طردها هي وابنتهما الرضيعة من منزل الزوجية.

وكانت علاقة الزوجين دائماً تبدو هادئة، إذ ظهرا معاً في تجمعات فنية عدة، خصوصاً في المناسبات التي تجمع نجوم مسرح مصر، وفجأة انقلب كل ذلك بمجرد كتابة ندى محمود، زوجة علي ربيع، منشورا على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنه: "أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة"، موضحة ما يشير إلى انتهاء العلاقة وطرد زوجها لها.

وتحول علي ربيع وندى، بعد هذا المنشور لحديث مواقع التواصل الاجتماعي، ويصبح تريند على «تويتر» أيضاً، وسط سكوت تام من الفنان الذي تجاهل الرد رغم تعليق الالاف من جماهيره على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت مصادر مقربة من الزوجين أن والدة علي ربيع هي السبب الأول فيما وصلا إليه، خاصة أنها كانت دائمة التدخل في حياتهما.

يشار إلى أن علي ربيع تزوج ندى منذ نحو أربعة أعوام، في 2015 بعد قصة حب، ورغم صغر سنه وشروعه في بناء مستقبله، خصوصاً أنه كان في بداية نجاحه الفني وتألق نجمه في مسرح مصر، أصر ربيع على الزواج من لإكمال قصة الحب، وليكون أول نجم من فناني مسرح مصر يدخل القفص الذهبي