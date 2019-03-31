طلاق أحمد الفيشاوي زوجته السادسة لـ«أسباب موجعة».. وجدل المنشور

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

منذ ساعات قلائل، تسبّب منشور نسب إلى زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، يحمل خبر طلاقهما لـ«أسباب موجعة» في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تناقلت مواقع وصفحات اخبار النجوم النبأ بشكل واسع النطاق.

وقالت ندي في المنشور الذي نسب إليها: «أعلن اليوم عن بداية إجراءات الانفصال عن زوجي أحمد فاروق الفيشاوي اللي ماشفتش معاه غير الذوق والاحترام والتفهم والوفاء والرقي وسنة كاملة من التفاني، كان صديقي، لكن ربنا مش رايد ومش نصيبي، وبالتالي رجاء منكم، ماحدش يسألني أو يكلمني أو تكتبوا حاجة، دي حياتي الشخصية والسبب موجع أكتر من أني أتكلم...«.

ورغم تداول التدوينة على نطاق واسع، وتأكيد منابر إعلامية الخبر، إلا أن البعض الآخر شكك في صحته، لكن عدم تعليق الفيشاوي رغم أنه ناشط بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى تصديق كثيرين خبر الطلاق.

لكن خلال الساعات الماضية، خرج الفيشاوي لينفي الخبر، ويؤكد أنه مازال متزوجاً من ندى الكامل دون أي توضيح لما نشرته الكامل علي صفحتها، ورفض الحديث عن سبب حذفه صورتها الأخيرة التي نشرها على «انستغرام» منذ أيام، وعلق عليها بشكره لأنها تدعمه.

من جانبها، نشرت ندى الكامل صوراً تجمعها بالفيشاوي على صفحتها على «فيس بوك» ولم ترد على تعليقات تساءلت عن سبب وضعها منشور الطلاق بصفحتها ثم إزالته.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي تزوج للمرة السادسة من ندى الكامل في يونيو الماضي، وظهرا سوياً في مهرجان الجونة السينمائي أثناء عرض فيلمه الأخير»عيار ناري" وأقاما حفل زفاف على الشاطئ حضرته مجموعة من أصدقائهما المقربين من الوسط الفني.

وأثار الفيشاوي ردود أفعال غاضبة بسبب ظهوره مع ندى على السجادة الحمراء الرسمية للمهرجان، وقيامه بتقبيلها أمام الجميع، والتقطت عدسات المصورين المشهد الذي أثار صخباً ضد الفيشاوي واتهامه بالجرأة المبالغ فيها، ولم يعبأ الفنان بالانتقادات كالعادة، وظهر مجدداً مع زوجته بالجونة.

يذكر أن ندى الكامل من خارج الوسط الفني، وتعمل بمجال الإنشاءات المعمارية إلى جانب تصميم الأزياء.