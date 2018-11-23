طلاق ياسمين عبد العزيز.. وزوجها يقترن بريهام حجاج مقابل «فيلا ومسلسل»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني عقب انتشار أخبار تفيد طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج تم في عام 2000 واستمر 18 عاماً، واثمر عن ابنة تدعى ياسمين في الـ17 من عمرها، وابن اخر يدعى سيف ويبلغ حوالي 10 اعوام.

ورغم تحفظ ياسمين في الحديث عن الأمر حفاظا على مشاعر ابنيها، إلا أنها صرحت لبعض المقربين منها أن الطلاق وقع مند فترة تزيد عن سنة.

ومن جانب اخر ترددت انباء ان زوج ياسمين السابق محمد حلاوة تزوج من الممثلة الشابة ريهام حجاج منذ أشهر قليلة، وانه اشترى لها فيلا غالية الثمن وشارك في انتاج مسلسل ريهام الجديد، والذي تجسد فيه أول بطولاتها المطلقة ويحمل اسم «كارمن».

وقدم حلاوة الفيلا والمسلسل مهرا لريهام، وقيل أيضا أن ريهام هي من سربت خبر الزواج عبر بعض زملائها في المسلس الجديد.