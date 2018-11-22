الظهور الأول لابنة منى زكي وأحمد حلمي يثير الجدل والضجة

المصدر: القاهرة- نجلاء أبو النجا

ظهرت مؤخرا ابنة النجمين منى زكي وأحمد حلمي "لي لي" لأول مرة على الاطلاق في حفل رسمي حضرته والدتها مؤخرا. ما جعل منها حديثا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن "لي لي" لم تظهر سابقا للاعلام رغم انها في الخامسة عشر من عمرها، وياتي ذلك لعدم حبها للاضواء ورفضها ان يعرفها الناس فقط على انها ابنة حلمي ومنى.

وتدرس "لي لي" حاليا بالمرحلة الثانوية بأحد المدارس المصرية الشهيرة ، ويرفض النجمان حلمي ومنى دخول ابنتهما الوسط الفني حاليا حتى تنتهي بالكامل من دراستها وتختار ما تشعر انه قريب منها.

من جانب اخر صور احمد حلمي ومنى احدث افلامهما "الجان اتهان" وهو اسم مؤقت، باحد الجزر اليونانية. وينتظران تصوير باقي المشاهد في بعض الاستوديوهات الخاصة.

والفيلم من إخراج خالد مرعى وانتاج وليد صبرى ومن تأليف عبدالرحيم كمال.

ويعد هذا الفيلم عودة لتعاون حلمي ومنى الفني بعد توقف دام 16 عاما منذ اخر اعمالهما معا وفيلم "سهر الليالي" سنة.