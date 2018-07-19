تعرف إلى قائمة النجوم العرب المعروفين عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت (فوربس الشرق الأوسط) في أحدث إصداراتها القائمة السنوية الجديدة لأشهر وأنجح النجوم العرب على الساحة العالمية الذين حققوا شهرة واسعة وجماهير غفيرة، وتجاوز فنهم حدود الوطن العربي ليصل إلى العالمية.

وتضم القائمة 5 فئات: المطربون والممثلون، والمخرجون ومصممو الأزياء ولاعبو كرة القدم.

واعتمدت فوربس الشرق الأوسط في إعداد القائمة، على دراسة نشاط وإنجازات المشاهير العرب خارج حدود العالم العربي على مدار 3 أعوام، من خلال منهجية خاصة لكل فئة، لتحديد موقعهم ضمن التصنيف العالمي. وضمت القائمة مشاهير من بلاد الشام وشمال إفريقيا.

وتصدرت لبنان القائمة بـ 15 نجما تلتها مصر بـ 5 نجوم ثم المغرب بـ 2 من النجوم، ومن هؤلاء النجوم على صعيد الغناء : فنان الهيب هوب المغربي كريم خربوش، الفنان المصري تامر حسني وهو أول فنان عربي وضع بصمة اليد والقدم على الطابعة الإسمنتية في المسرح الصيني بهوليوود، المغنية اللبنانية إليسا والتي باعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها، نجم البوب المغربي الدوزي، وقد حققت سجلت أغنية الجديد أكثر من 31 مليون مشاهدة في يوتيوب، واختارته شركة كوكاكولا لغناء النسخة المغربية من الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018، الفنان اللبناني راغب علامة.

وفي فئة المخرجين برزت قائمة الاسماء التالية : نادين لبكي- لبنان، وفازت أخيرا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في (مهرجان كان) هذا العام، المخرج اللبناني زياد دويري، المخرج المصري أبوبكر شوقي، المخرج الاردني ناجي أبو نوار، المخرج الفلسطيني باسل خليل.

أما في فئة تصميم الازياء برزت هذه الاسماء عالميا إيلي صعب - لبنان، ريم عكره - لبنان، زهير مراد - لبنان، ربيع كيروز - لبنان، جورج حبيقة - لبنان وفي فئة الممثلين: صوفيا بوتلة - الجزائر، عمر واكد - مصر، غسان مسعود - سورية.

أما في فئة لاعبي كرة القدم تصدر اسم اللاعب المصري محمد صلاح أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً في العالم خلال الموسم الكروي 2017-2018.