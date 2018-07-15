طلاق مي سليم.. وهي في شهر العسل!

المصدر: القاهرة- نجلاء أبو النجا

بعد ثلاثة اسابيع فقط من زواج الفنانة مي سليم من الممثل المصري وليد فواز، فاجأ وليد الجميع بصورة علي صفحته في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، يعلن فيها خبر انفصاله عن زوجته الفنانة مي سليم، رغم أنهما ما زالا يقضيان شهر العسل في إحدى الدول الاوروبية.

وقال وليد تعليقا على الصورة الصادمة التي يمسك فيها بطرف يد مي دون ظهور وجهيهما «في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي للاسف بتتكتب النهاية لحياة زوجية لم تبدأ بعد.. دعواتكم .. والحمد لله».

ولم يذكر وليد أي تفاصيل بشأن أسباب الانفصال المفاجئ وغير المبرر. وأكدت مصادر قريبة من الزوجين أن ما حدث غير معروف هل هو انفصال فقط ام طلاق رسمي ستتم اجراءاته خلال ساعات.

ولا أحد يعرف لماذا سارع وليد فواز بالاعلان عن هذا الخبر الحزين دون أي تروٍ منه.. ومن جانبها ردت مي سليم بسرعة على ما كتبه وليد بحذف كل صور الزواج وشهر العسل من على كل مواقعها بالتواصل الاجتماعي.. وألغت متابعتها لفواز تماماً.

وما يزيد القصة غرابة ان مي وفواز تزوجا بعد قصة حب وقعت في كواليس مسلسل "الرحلة" الذي شاركا في بطولته وعرض في شهر رمضان.. ولعبا دور زوجين.. والمفارقة الأغرب ان الزوجين في المسلسل أيضا تم طلاقهما في شهر العسل !

وكأن القدر يكرر تفاصيل المسلسل بقصة في قلب الواقع، وينفس الأبطال.