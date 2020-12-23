عمرو دياب وحماقي وكفوري وباقة نجوم في حفلات «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مهرجان دبي للتسوق نخبة من نجوم موسيقى الروك العالميين ونجوم الغناء العربي والـ«دي جي» ومشاهير عالم الموسيقى لإحياء حفلات غنائية في وجهات مختلفة.

ويحتفي المهرجان خلال دورته لهذا العام حتى 30 يناير المقبل بمجموعة من الأنماط الموسيقية والفنون الاستعراضية من مختلف أنحاء العالم، وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن المزيد من العروض المميزة.

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق على اختيار مجموعة متنوعة من النجوم والفنانين للمشاركة في حفلات موسيقية، بما يعزز فعاليات المهرجان من عروض التسوق والترفيه الشاملة التي يستفيد منها سكان المدينة وزوارها وتقام جميع الحفلات في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من حكومة دبي.

وحددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز العروض التي ستقام في مختلف أنحاء الإمارة ضمن إطار موسم الحفلات الموسيقية لمهرجان دبي للتسوق، إذ يستعد كل من النجمين محمد حماقي ومحمود العسيلي لتقديم أشهر أغانيهما، الجمعة، في قاعة كوكا كولا أرينا بدبي ضمن واحدة من أكبر الحفلات الموسيقية والغنائية العربية لهذا العام.

كما يحظى عشاق موسيقى البوب العربية على موعد مع نجمهم المفضل ناصيف زيتون الذي سيقوم بأداء أفضل أغانيه ليلة رأس السنة في مركز دبي التجاري العالمي.

ويقدم الـ«دي جي» سعيد مراد الذي يتمتع بشهرة واسعة في عالم الموسيقى الإلكترونية العربية أبرز أعماله وأكثرها تأثيراً خلال عرض ليلة رأس السنة الجديدة في دبي أوبرا.

ويحيي نجما الغناء وائل كفوري ومحمد خيري حفلاً مميزاً في صالة فستيفال أرينا دبي فستيفال سيتي في إطار احتفالات ليلة رأس السنة. ويستقبل كفوري 2021 بباقة من أغانيه الرومانسية والعاطفية.

ويستضيف أتلانتس النخلة حفلاً بمناسبة احتفالات رأس السنة بمشاركة فرقة الروك الأميركية KISS التي تقدم عرضاً تحت اسم Kiss Goodbye 2020 ما يمنح عشاق الموسيقى فرصة استثنائية للترحيب بعام 2021.

ومن المقرر أن تقدم نجمة الغناء الروسية المفضلة لوليتا حفلاً خلال احتفالات رأس السنة في برج العرب حيث ستقوم بتأدية أفضل أغانيها ضمن أمسية احتفالية مميزة في الفندق الشهير الذي يقع بمنطقة جميرا.

ويحيي نجم الغناء و الـ«دي جي» والمنتج العالمي ألان ووكر حفلا موسيقيا في السابع من يناير المقبل في كوكا كولا أرينا.

كما يقدم نجم الموسيقى والعازف الشهير مارك إلياهو عرضه المميز "إيندلس تور" خلال حفله الأول في دبي في الثامن من يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

ويلتقي المغني الباكستاني عاطف أسلم مع جمهوره ليقدم مجموعة من أغانيه بصوته الدافئ خلال حفله في 15 يناير المقبل في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

كما يحيي النجم عمرو دياب حفلاً مباشراً في 22 يناير المقبل باستاد دبي الدولي.

وتتواصل عروض الموسيقى المباشرة لمهرجان دبي للتسوق ضمن دبي أوبرا حتى عام 2021 مع استضافة حفل للنجم الفرنسي إنريكو ماسياس والأوركسترا في 22 يناير أيضاً.

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