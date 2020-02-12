ياسمين رئيس والباجوري.. «كلاكيت» رابع مرة

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

تعود الفنانة المصرية ياسمين رئيس للتعاون مع المخرج هادي الباجوري، للمرة الرابعة في فيلم «جارة القمر»، الذي بدأت تصويره منذ أيام، بعد النجاح الذي حققته في أحدث أفلامها «لص بغداد» بشخصية مهووسة التاريخ، سلمى سليمان، والذي يُعرض حالياً في دور العرض.

وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقاً في أعمال عدة، بدأتها بمسلسل «عرض خاص»، الذي لاقى نجاحاً جماهيرياً، إضافة إلى فيلم «واحد صحيح» لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، وبعدها فيلم «هيبتا المحاضرة الأخيرة»، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.

ويحكي فيلم «جارة القمر» قصة حب تجمع بين ليلى وشادي، ولكن تحدث أشياء غير متوقعة.