770 ألف مستخدم لتطبيق «دُلُوك» لمواقيت الصلاة    

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن تحقيق تطبيق «دُلُوك» لمواقيت الصلاة العالمية قفزة نوعية في عدد المستخدمين، بعد أن تجاوز إجمالي التحميلات حاجز 770 ألف تحميل على مستوى العالم، بمعدل استخدام يومي يفوق 65 ألف مستخدم نشط، ما يعكس نجاح الدائرة في توظيف التحوّل الرقمي لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة الذكية للمسلمين حول العالم.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد تحميلات تطبيق «دُلُوك» داخل دولة الإمارات بلغ نحو نصف مليون تحميل، في حين وصل عدد التحميلات من خارج الدولة إلى 270 ألف تحميل إضافي، لتصل نسبة التحميلات الدولية إلى نحو 36% من إجمالي المستخدمين.

وبيّنت التحليلات أن التطبيق يحظى بإقبال متزايد في كل من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وسلطنة عُمان، إلى جانب انتشاره في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، والهند، ما يعكس انتشار خدماته على نطاق واسع يشمل مختلف القارات.

وأشار رئيس قسم المواقيت والأهلة، الدكتور حمد محمد صالح، إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تعمل حالياً على تطوير مجموعة من المميزات الإضافية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتوسيع نطاق الاستفادة من التطبيق.