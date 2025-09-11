بلدية أبوظبي توعّي شركات المقاولات بأهمية السور المؤقت

دعت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، شركات المقاولات والمواقع الإنشائية إلى الالتزام بالمعايير والاشتراطات المتعلقة بتركيب الأسوار المؤقتة في المشاريع ومواقع البناء، ومراعاة متطلبات السلامة والحفاظ على المظهر العام.

جاء ذلك خلال الحملة التوعوية الموحّدة التي نفذتها البلدية في أبوظبي، والوثبة، والشهامة، ومدينة زايد، ومصفح، مستهدفة تعزيز الوعي العام لدى العاملين في هذه المواقع بخصوص مواصفات الأسوار المؤقتة.

وتأتي الحملة في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري العام، ونشر ثقافة الالتزام بالتعليمات العامة، ورفع الوعي المجتمعي للحد من الممارسات العشوائية المتعلقة بالأسوار المؤقتة، والحث على الالتزام باشتراطات تركيب هذه الأسوار.

وتضمنت الحملة العديد من الزيارات الميدانية للمواقع الإنشائية والأبنية، وتنظيم ورش عمل توعوية في المواقع الإنشائية، بالتزامن مع نشر «بوستر» توعوي على منصات التواصل الاجتماعي للبلدية، وتطبيق «فريجنا».

كما استهدفت الحملة تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن حماية المارة من الأخطار المحتملة من الأسوار غير المطابقة لمعايير السلامة، والحد من التشوه البصري الناتج عن المظهر غير المتناسق للأسوار المؤقتة، وحرصت على تعزيز الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، ورفع مستوى السلامة في المناطق الصناعية والتجارية، من خلال تطبيق معايير الأمن الوقائي للمباني، والالتزام بمتطلبات الأمان والسلامة للأسوار المؤقتة.