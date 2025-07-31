8205 خدمات طبية لـ «الشارقة الخيرية» خلال 6 أشهر

نفّذت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما مجموعه 8205 خدمات طبية خيرية، قدمتها عبر عيادتين نموذجيتين موجّهتين للفئات غير القادرة على تحمّل نفقات العلاج أو الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، وهما: مركز الشارقة لغسيل الكلى، ومركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي في مدينة خورفكان.

ويُعدّ مركز غسيل الكلى التابع للجمعية الأول من نوعه على مستوى الإمارات ضمن القطاع الخيري، حيث يقدّم جلسات علاجية دورية وفق أعلى المعايير الطبية للمرضى المصابين بالفشل الكلوي، وخلال ستة أشهر، نفّذ المركز 3404 جلسات غسيل كلى، بكُلفة إجمالية بلغت مليوناً و804 آلاف و120 درهماً، وفّر من خلالها شريان حياة لعدد كبير من المرضى، أما مركز الجمعية الطبي في خورفكان فشهد توسعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين، الذي بلغ 1990 مريضاً، بنسبة زيادة 64%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وقدّم المركز 4218 استشارة طبية، إلى جانب 583 تحليلاً مخبرياً متنوعاً، كما قامت الصيدلية الملحقة بصرف أدوية بـ871 ألفاً و110 دراهم.