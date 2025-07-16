«الشارقة الخيرية» تعالج 1008 مرضى داخل الدولة خلال 6 أشهر

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن دعمها لعلاج 1008 حالات مرضية داخل الدولة، خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي إنفاق بلغ 26.6 مليون درهم في إطار برنامجها الإنساني المستمر لتوفير الرعاية الطبية للمحتاجين، وتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك ضمن منظومة متكاملة تنفذها إدارة المساعدات الداخلية بالتنسيق مع القطاع الصحي.

وقال المدير التنفيذي بالجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إن البرنامج العلاجي يمثل واحداً من أكثر البرامج طلباً وتأثيراً، ويجسد التزام الجمعية بتوفير الحق في العلاج كأولوية إنسانية لا تحتمل التأجيل، مشيراً إلى أن الحالات التي تم دعمها خلال الفترة الماضية توزعت بين عمليات طارئة وفحوص متقدمة وعلاجات تخصصية دقيقة.

وأوضح أن المساعدات شملت مرضى يعانون من أنواع متعددة من السرطان، مثل سرطان القولون، والثدي، والغدد اللمفاوية، والرئة، إضافة إلى حالات غسيل الكلى المزمن، وتركيب دعامات قلبية، ومرضى الكبد الوبائي المزمن، وعدد من مرضى الأورام المتقدمة.

كما امتد الدعم ليشمل سداد فواتير علاجية حرجة لحالات من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب توفير علاج متواصل لمرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، والفشل الكلوي، والتصلب اللويحي، والربو، ونقص المناعة، إضافة إلى زراعة أعضاء لحالات مستعصية، منها زراعة الكبد، والنخاع، والقرنية.

وأشار بن خادم إلى أن الجمعية دعمت كذلك توفير أجهزة طبية لأصحاب الهمم مثل الكراسي المتحركة الذكية، وأجهزة التنفس، وسماعات الأذن، فضلاً عن إجراء فحوص تخصصية دقيقة مثل تنظير شبكية العين، وجراحات الأسنان المتقدمة التي تُعد من أكثر التخصصات تكلفة.

ولم تغفل الجمعية عن جانب العمليات الجراحية العاجلة، حيث تكفلت بإجراء تدخلات طبية نوعية لحالات مهددة للحياة، تضمنت عمليات القلب المفتوح، واستئصال أورام.