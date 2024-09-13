«الأعمال الخيرية العالمية» تعيد 700 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة

أسعدت هيئة الأعمال الخيرية العالمية 700 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية داخل الدولة بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، بإجمالي رسوم ومتأخرات بلغ أربعة ملايين درهم، وذلك ضمن جهودها الخيرية في حملة «لنضيء مستقبلهم - 2024».

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة: «نهنئ ذوي الطلبة بعودة أبنائهم لرحلة المعرفة من جديد، وهذا الإنجاز بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعم أصحاب الأيادي البيضاء من محسنين ومحسنات، آثروا أن تكون لهم بصمة عطاء في مسيرة إخوتهم الذين ضاقت أحوالهم».

وأضاف: «استقبلنا منذ انطلاق الحملة تبرعات سخية، أسهمت في تعزيز منظومة التعليم في 20 دولة حول العالم، ومن أبرز المشاريع التي نفتخر بها، بناء مدرسة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الأردن، التي تم تنفيذها من قبل الهيئة على نفقة سموه الخاصة، وكانت عوناً لأكثر من 230 طالباً وطالبة يضطرون لقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول إلى مدارسهم».