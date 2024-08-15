«دبي لأصحاب الهمم» يطلق منصة «همم العطاء»

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم، أمس، إطلاق المنصة الإلكترونية لفريق «همم العطاء».

وتهدف المنصة إلى توسيع نطاق وثقافة العمل التطوعي، وجعل النادي مصدر إلهام لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وإبراز دورهم المجتمعي.

من جانب آخر اطلع مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه، أول من أمس، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل.

وناقش المجلس الملف التسويقي واعتمد التقرير الختامي للنشاط الصيفي في دورته الثامنة، بمشاركة 250 عضواً و220 متطوعاً ومتطوعة، و30 مؤسسة راعية، وأثنى على الجهد الكبير لفريق العمل برئاسة المدير التنفيذي للنادي ماجد العصيمي.

واعتمد المجلس كذلك، تقرير الربع الثالث لمؤشرات الأداء التشغيلية للإدارات والأقسام، وتأهيل مضمار النادي الخاص بالملعب الرئيس وصيانة المنشآت.

وأكد المجلس أن ما تحقق من نجاحات يمثّل دافعاً وحافزاً لاستدامة التميز. ودعا إلى مضاعفة الجهود لترك بصمات جديدة مميزة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم»، من قِبل القيادة الرشيدة، وتوفير كل سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم.

• المنصة الإلكترونية تهدف إلى توسيع نطاق وثقافة العمل التطوعي.