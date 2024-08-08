«الشارقة الخيرية» تبني 18 مجمعاً خيرياً بكلفة 6.7 ملايين درهم

أنشأت جمعية الشارقة الخيرية 18 مجمعاً خلال نصف العام الجاري (2024) ضمن مشاريع البنية التحتية والتنموية، مقارنة بـ17 مجمعاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في عدد من الدول المشمولة ببرامج المساعدات الإنمائية حول العالم، وبطلب من المتبرعين الذين أبدوا رغبتهم في التكفل الكامل ببناء مجموعة مشاريع خيرية دفعة واحدة في إحدى المناطق بالدول المشمولة بمساعدات الجمعية، ويقع اختيار الدولة المقرر تنفيذ المشروع بها بناء على طلب المتبرع للمشروع.

وتعمد الجمعية إلى تعمير المناطق السكنية في تلك البلدان الفقيرة بمشاريع خدمية متنوعة توفر لسكانها الحياة الكريمة، وتتضمن منشآت بالغة الأهمية للسكان، مثل آبار مياه الشرب، والفصول الدراسية، والمحال الوقفية، والمساجد، وجميعها تأتي في مقدمة احتياجات السكان.

وقال رئيس قطاع المشاريع بجمعية الشارقة الخيرية محمد حمدان الزري، إن المجمعات من المشاريع التي تحظى باهتمام لدى المتبرعين الذين يرغبون في وضع صدقاتهم في أعمال تدوم بشكل مستمر وينتفع بها الكثير من الناس، وقد حقق عدد المجمعات خلال نصف العام الجاري زيادة بنسبة 5.8%، حيث تم إنشاء وتشغيل 18 مجمعاً خلال العام الجاري مقارنة بـ17 مجمعاً خلال نصف العام الماضي.

وأضاف أن عدد المجمعات التي تكفلت الجمعية ببنائها وتشغيلها بناءً على طلب من متبرعيها، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 18 مجمعاً، بكلفة إجمالية بلغت 6.7 ملايين درهم، بواقع 13 مجمعاً في بنغلاديش، ومجمعين في طاجيكستان ومثلهما في غانا، ومجمع وحيد في الفلبين.

وقد تركزت هذه المجمعات في المواقع الأكثر احتياجاً في الدول التي يختارها المتبرع بنفسه، بينما تتنوع المشاريع التي يتضمنها كل مجمع، حيث توجد مجمعات تتضمن فصولاً دراسية ومسجداً للصلاة، وتدريس العلوم الشرعية، إلى جانب دكان خيري، وبئر توفر للسكان مياه الشرب النقية، وبيت فقير.