إسعاف

أثنى سكان في عجمان على الخدمة المميزة التي يقدمها الإسعاف الوطني والتجاوب السريع مع الحالات الصحية الطارئة، لافتين إلى أن انتشار سيارات الإسعاف في بعض المناطق داخل الإمارة يسهل عملية تقديم الخدمة الإسعافية للحالات الطارئة في ظل تزايد أعداد السكان بالإمارة، والتوسع الكبير الذي شهدته في الفترة الأخيرة.

إشارة

ناشد سائقون في عجمان الجهات المختصة في الإمارة ضرورة توفير إشارة ضوئية على الطريق الرابط بين شارعي الزاهر وبدر، تقليلاً للازدحام المروري، خصوصاً في أوقات الذروة، وتنظيماً لحركة السير على الشارع كونه يشهد حركة مرورية نشطة.

غبار

يعاني سكان منطقة الرمس في رأس الخيمة تطاير الأتربة بشكل يومي على المساكن جراء أعمال إحدى الشركات القريبة من المنطقة، ما يسبب لهم مشقة يومية لتنظيف الأتربة، فضلاً عن تأثيرها على الصحة العامة للأطفال وكبار السن والمرضى، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

فحوص

شكا مرضى قيام مراكز صحية وعيادات خاصة بأمراض النساء والولادة بطلب فحوص دم إضافية للحوامل لا يغطيها التأمين الصحي وتكون باهظة الكلفة، وتراوح بين 1900 و3000 درهم، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

حفر

لاحظ سكان في أبوظبي استمرار أعمال الحفر في شارع رئيس، حيث تجرى عمليات الإصلاح منذ فترة طويلة، وترتب على ذلك إلغاء بعض الأرصفة، ما أجبر المارة على السير على جانب الطريق، الأمر الذي يعرضهم للخطر.