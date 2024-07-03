سيارات

شكا قرّاء من طول الفترة التي يستغرقها إصلاح السيارات بعد تعرضها لحوادث، حيث يمكن أن تصل فترة الانتظار إلى ثلاثة أسابيع أو أكثر، حتى يتم استدعاء السيارة من قبل الوكالة للتصليح، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

توصيل

استغرب قارئ من تعامل أحد تطبيقات توصيل الطعام، حيث تأخر المندوب في توصيل الطعام إليه ووصله بارداً، وعندما تواصل مع القائمين على التطبيق، قاموا برد مبلغ 20 درهماً إلى حسابه على الرغم من أن الطعام الذي طلبه يتجاوز ثمنه الـ100 درهم.

مواقف

طالب قرّاء من أبوظبي أن يتم وضع علامة واضحة على أماكن انتظار السيارات (المواقف المدفوعة) المحجوزة لسيارات معينة بدلاً من تثبيت لافتة صغيرة على الرصيف لا تظهر للسائق بوضوح كما هو متبع حالياً.

ازدحام

شكا مستخدمو الطريق الدائري عند المدخل المؤدي من الشارقة إلى عجمان، من ازدحام وتعطيل لحركة السير، حيث يشهد الطريق ازدحاماً شديداً، لاسيما عند وقت الذروة، مطالبين بحل مشكلة الازدحام المروري في هذا المدخل بشكل جذري، تفادياً لتكدس السيارات.

معسكرات

اشتكى أولياء أمور طلبة من ارتفاع كُلفة المعسكرات الصيفية المعلن عنها من قبل العديد من الأكاديميات الخاصة، وطالبوا بتوفير فرص أكبر لأبنائهم لممارسة الرياضة في أماكن معتمدة خلال فصل الصيف.