«أقدر» ينظم فعالية المصداقية الإماراتية ضمن ملتقى «أسرتي.. أكبر ثروتي»

تتواصل أنشطة برنامج خليفة للتمكين «أقدر» ضمن فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات في «دبي هيلز مول»، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي».

ونظم برنامج خليفة للتمكين «أقدر» فعالية المصداقية الإماراتية، وهي منصة دولية يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات وطنية عدة، تهدف إلى تسـليط الضـوء علـى الصفـات والقيـم الإماراتية، والنابعة مـن إرث المغفور له الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة لتجعل المواطن الإماراتي متسلحاً بصفة الإقـدام، والكفاءة، والتميز، وتمكينه ليتحلى بالصفات النبيلة.

وتحدث مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي بمركز إرادة للعلاج والتأهيل - دبي، الدكتور محمد عبدالله الأنصاري، عن العوامل الرئيسة التي تضمن الاستدامة في المجتمع الإماراتي وتقويه، والمتمثلة في القيم والسلوكيات والقوانين، والتركيز عليها وتوظيفها لخدمة المجتمع من خلال تربية الأبناء التربية الحسنة، لضمان استمرارية تماسك الأسر الإماراتية، وقدرتها على تحمل المسؤولية المجتمعية، كونها أساس المجتمع، والعمل على زرع القيم وغرس صفات ومآثر المصداقية الإماراتية الموروثة عن الوالد المؤسس، إلى جانب التربية الصحيحة للأسرة.

كما تطرق الأنصاري إلى كيفية تمكين الأبناء من المهارات القيادية، وكيفية استخدام القانون للدفاع عن النفس ضد أي ضرر، والاعتماد على الإمكانات الشخصية، حيث تُبعد هذه الضوابط الشخص عن آفة المخدرات، وتقيه الوقوع فيها.