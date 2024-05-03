«دبي الخيرية» تدعم متضرري «الهدير» بـ 3 ملايين درهم

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن إسهامها بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، لدعم المتضررين من المنخفض الجوي (الهدير)، والحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة أخيراً، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وسلّم المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، شيكاً بالمبلغ لمدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات في «إسلامية دبي»، عبدالله الخبي الشحي.

وقال السويدي: «يأتي هذا الإسهام من (دبي الخيرية) تجسيداً للنهج الذي اعتادت عليه الجمعية، وفي ضوء رسالتها الإنسانية، وضمن مسؤوليتها المجتمعية، وفي إطار تواصل جهودها لمساندة المتضررين من الأمطار الغزيرة. فقد كانت فرق عملها في الميدان منذ اليوم الأول لدعم المتأثرين بالمنخفض الجوي، وذلك بتقديم السلال الغذائية والمساعدات العاجلة التي تدعم استقرار المتضررين». وأضاف أن «ذلك يأتي أيضاً انعكاساً لنهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي دائماً ما تقدّم الدعم والاستجابة العاجلة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية».

وأشاد السويدي بالتدابير والجهود الكبيرة التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المعنية، والتعاضد المجتمعي الكبير، أثناء مواجهة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة أخيراً، والتي أظهرت بشكل واضح مدى تلاحم المجتمع الإماراتي وقوة تماسكه في ظل المواقف الطارئة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المؤسسات.