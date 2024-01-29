شرطة أبوظبي تدعم دمج أصحاب الهمم مجتمعياً في كرنفال العين الأول

عززت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني التوعية الأمنية للتعريف بإرشادات السلامة الوقائية من الحرائق ضمن فعاليات كرنفال العين الأول لأصحاب الهمم الذي نظمه مركز (همة) لتنمية القدرات العقلية في سوق القطارة الشعبي بمدينة العين.

وتأتي مشاركة شرطة أبوظبي في إطار الاهتمام المستمر بدعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية، وضمن التعاون مع المؤسسات المجتمعية الساعية إلى تمكين الطلاب سفراء الأمل ودمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع.

وتضمنت الفعاليات ورش عمل تثقيفية وترفيهية، تدعم مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، وتفاعل الجمهور مع معزوفات فرقة موسيقى شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة، وعرض دورية الفرسان التابعة لإدارة الدوريات الخاصة «الخيالة».

وشاركت إدارة مرور العين بتوعية الأطفال بالسلوكيات المرورية الإيجابية، وقواعد السير، وأهداف « دورية الطفل» وتثقيفهم بشأن إجراءات السلامة المرورية وأهمية ربط حزام الأمان في المركبات، وتفاعل الجمهور مع عرض إدارة التفتيش الأمني (k9) الذي أبرز مهارات تدريب الكلاب البوليسية في أداء المهام المختلفة.

من جانبها، نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني فعالية تثقيفية حول تدابير السلامة الوقائية من الحرائق، تضمنت شرحاً عن أساسيات الإسعافات الأولية، وطرق الوقاية من الإصابات، وإطلاع الأطفال على أهداف دورية الإطفائي الصغير والمسعف الصغير.