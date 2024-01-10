تحقيق أمنية «الطفلة علياء» بالسفر إلى حديقة ليجندلاند

عزّزت مؤسسة «تحقيق أمنية» مشاعر حب الطبيعة والتمتع بخضرتها في قلب الطفلة «علياء» البالغة من العمر 10 سنوات بعد تحقيق أمنيتها بالسفر إلى حديقة ليجندلاند في تركيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي: «تمنّت علياء السفر إلى ليجندلاند في مدينة أنطاليا بعد أن أذهلها مشاهدة فيديو للحديقة الترفيهية والحديقة المائية وطبيعة أنطاليا الجميلة، لذلك سارعنا إلى تحقيق أمنيتها لمعرفتنا العميقة بأهمية الطبيعة الخضراء وانعكاساتها الإيجابية على صحّة الأطفال المرضى من أجل رسم الابتسامة على وجهها، وإسعادها برفقة عائلتها في رحلة لا تُنسى».

وتوجّه الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير إلى الأفراد القاطنين على أرض الإمارات لمُساهمتهم في مواصلة نشر السعادة وإضاءة شمعة الأمل في قلوب أفراد المجتمع عامة وفي قلوب الأطفال المُصابين بأمراض مُزمنة مع عائلاتهم بشكل خاص.

واستمتعت علياء بجميع الألعاب التي تضمّها الحديقة الترفيهية في ليجندلاند، وقضت وقتاً جميلاً في التجوال داخل الحديقة المائية، كما تمّ تخصيص سيارة اصطحبت علياء مع عائلتها لزيارة جميع الوجهات السياحية في أنطاليا، إضافة إلى التمتع بركوب التلفريك الذي أسعد قلبها برؤية المناظر الطبيعية المذهلة في المنطقة ومن بينها حفرة أنطاليا.

من جهتها قالت الطفلة علياء: «أشكر جميع العاملين في مؤسسة تحقيق أمنية على هذه الرحلة الساحرة والذكريات الرائعة التي لن أنساها أبداً».

وتقوم استراتيجية مؤسسة «أمنية» الإنسانية على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون حالات صحية تُهدّد حياتهم بشكل عام دون تفريق في الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

الطفلة علياء:

• رحلة ساحرة وذكريات رائعة لن أنساها أبداً.