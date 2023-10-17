25 من أمهات الأيتام يتدربن على الوقاية من الأمراض

تدربت 25 من أمهات الأطفال الأيتام، على آلية الوقاية من الأمراض المختلفة وكيفية التعامل معها، وذلك ضمن حملة توعية صحية نفذتها جمعية دبي الخيرية، بالتعاون مع مستشفى التداوي بدبي، بهدف تعزيز الوعي الصحي لديهن حول الأمراض المختلفة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أحمد السويدي أن الجمعية تحرص على تنظيم الفعاليات الخيرية التي تخدم المجتمع، خصوصاً الفئات التي تستحق الدعم والمساندة، مثل أمهات الأيتام، من منطلق الشراكة الاستراتيجية مع مستشفى التداوي، التي وفرت كل الإمكانات لإنجاح الحدث ودعم هذه الفئة.

وقال إن الجمعية عملت بالتنسيق مع مستشفى التداوي على دعم هذا التوجه، من خلال فعاليات عدة مختلفة، جميعها تستهدف الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية المستشفى الخاصة بدعم الأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن، وانطلاقاً من دورها المجتمعي الذي تستهدف من خلاله دعم كل فئات المجتمع بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات الخيرية.

وأشار إلى أن المستشفى وفر كادراً طبياً متخصصاً من الأطباء والممرضين، وقدم برامج تدريبية وإرشادية متكاملة لعدد كبير من أمهات الأيتام، فضلاً عن توفير هدايا وقسائم مجانية لفحص الصدر بتقنية الماموغرام.