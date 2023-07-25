على مكتب المسؤول

بلدية الفجيرة

يعاني مرتادون لشارع الشيخ خليفة بن زايد في الفجيرة، وتحديداً بالقرب من المحاكم، وجود حمير سائبة بأعداد ملحوظة تتنقل بين طرفي الطريق، لذا نناشد المسؤولين في بلدية الفجيرة النظر في هذا الأمر وإيجاد وسيلة تحد من عبور الحيوانات السائبة للطريق.

(أبوحمد)

بلدية أبوظبي

نسكن في أبوظبي ونعاني ظاهرة الوقوف العشوائي للدرّاجات الهوائية في الأماكن العامة والأرصفة، وعند أعمدة الإنارة والأشجار، ما قد يشوّه المظهر العام ويُشكل خطراً على المارة، خصوصاً أن المشهد يتكرر على شوارع رئيسة. ويكثر استخدامها من قبل أشخاص ينتمون لدول آسيوية وعربية. وهذا السلوك العشوائي يتسبب في تكدس الدراجات الهوائية في الأسواق، وعرقلة حركة المارة وتشويه المكان. لذا نطالب بتوفير مواقف نظامية وحضارية للدراجات، لا سيما قرب المنازل والأسواق والمساجد وغيرها من المرافق العامة، للتشجيع على استخدام هذه الوسيلة للتنقل الصديق للبيئة في الرحلات القصيرة.

(أبوعلي)

«أشغال الفجيرة»

يعاني الطريق الممتد من دوار الدلّة في شارع الغرفة باتجاه تقاطع شارع الشيخ حمد بن عبدالله الشرقي في الفجيرة، تهالكه ووجود حفر تسبب إرباكاً للسائقين، خصوصاً خلال محاولتهم تفادي هذه الحفر بشكل مفاجئ. لذا نناشد المسؤولين في دائرة الأشغال العامة في الفجيرة بتسوية الطريق أو عمل صيانة له لانسيابية حركة المركبات عليه بكل يسر وسهولة.

(أبويوسف)