على مكتب المسؤول

شرطة الفجيرة

يقود فئة من الشباب دراجات نارية على طريق «الفجيرة-القرية» دون ترخيص. ويسير بعضهم بسرعات جنونية وخطرة، ويتسابقون في ما بينهم، أو يتعمدون السير بين المركبات مشكلين إرباكاً للسائقين الآخرين، كما يعمد بعضهم إلى تجاوز إشارات ضوئية في بداية الطريق من الفجيرة.

ومن الملاحظ أن هذه التصرفات تكثر في نهاية الأسبوع، على الرغم من أن سلوكيات الشباب تُشكل خطراً على حياتهم والآخرين.

لذا نناشد المسؤولين في شرطة الفجيرة تخصيص دوريات على الطريق، خصوصاُ في ساعات ما بعد العصر، وتغليظ عقوبة المخالفين.

(أبوجاسم)

بلدية رأس الخيمة

يفاجأ مرتادو الطريق الممتد من حتا باتجاه مناطق الحويلات ووادي القور والمنيعي في رأس الخيمة بوجود أغنام سائبة ترعى على جانب الطريق، مشكلة خطرة جداً، لأنها تسبب إرباكاً شديداً للسائقين.

أناشد المسؤولين في بلدية رأس الخيمة وضع حلول مناسبة لمنع تكرار وجود الأغنام على جوانب الطرق، تلافياً للحوادث وحفاظاً على السلامة المرورية.

(أبوأحمد)

بلدية العين

نرى بعض مرتادي حديقة الجاهلي في العين يتركون مخلفاتهم على المسطحات الخضراء والكراسي. ونستغرب ممن يستمتعون بمرافق الحديقة ويتجاهلون مسؤوليتهم عن تركها نظيفة كما وجدوها.

لذا نقترح على المسؤولين في بلدية العين تخصيص مراقب مسائي لتغريم من لا يلتزم بالنظافة.

(أبوحميد)