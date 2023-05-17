على مكتب المسؤول

«داماك»

يطالب سكان بمنطقة داماك هيلز (2) في دبي المسؤولين في الشركة بإنشاء سياج على طول الطريق الذي يربط المنطقة بشارع القدرة، لأن ذلك يتسبب على نحو دائم في دخول جمال على الطريق التي ترعى على الأشجار المزروعة على أكتاف الطريق، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتباك السائقين خوفاً من صدم الجمال السائبة على الطريق، ووقوع حوادث مرورية، خصوصاً أن الجمال تأتي من العزب الموجودة في منطقة اليفرة 3.

(أبوحازم)

بلدية الفجيرة

يعاني مرتادون لشاطئ الكورنيش في الفجيرة وجود كلاب سائبة على الكورنيش وفي المناطق القريبة منه تظهر بين فترة وأخرى خصوصاً في الفترة المسائية، الأمر الذي يؤدي إلى إزعاج مرتادي الشاطئ، إذ إن هذه الكلاب تسير في جماعات أحياناً، لذا أناشد المسؤولين في بلدية الفجيرة بضرورة النظر في هذا الأمر والعمل على القضاء على وجود هذه الكلاب السائبة على الكورنيش والشاطئ، حرصاً على سلامة مرتادي الشاطئ.

(أبوخميس)

شرطة أبوظبي

يعاني مرتادو طريق الشاحنات الممتد بين (أبوظبي - العين) وجود بقايا إطارات شاحنات ممزقة على طول الطريق، ووجود هذه البقايا يزعج السائقين الذين يتفاجؤون بها، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدقيق على إطارات الشاحنات، ومخالفة السائقين الذين يسيرون بإطارات متهالكة، إذ يكثر انفجار الإطارات التالفة جراء ارتفاع حرارة الجو خصوصاً في فصل الصيف، وأناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي النظر في هذا الأمر.

(أبوسلطان)