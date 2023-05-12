مضاعفات «السكري» تهدد حياة «أبوناصر»

يعاني (أبوناصر) مضاعفات عدة لمرض السكري، تشمل الارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول، إضافة إلى إصابته بمشكلات صحية في النظر. وقد تزايد تأثير هذه المشكلات في حياته، في ظل عجزه عن السيطرة على وضعه الصحي.

ويحتاج المريض (يمني - 66 عاماً) إلى أدوية خاصة لعلاجه، تبلغ كلفتها 15 ألفاً و177 درهماً، لمدة عام واحد. إلا أن إمكانات أسرته المالية المتواضعة لا تسمح لها بتدبير هذا المبلغ. وناشد ابن المريض ميسوري الحال مساعدته على تدبير كلفة أدوية والده، لتجنيبه التعرض للخطر.

وروى أن حالة والده الصحية تدهورت كثيراً منذ إصابته بمرض السكري قبل 18 عاماً تقريباً، «حيث بدأ يشعر بالتعب والإعياء عند أداء أي جهد، وكان دائم العطش، ثم فقد نسبة كبيرة من وزنه».

وأضاف الابن: «عندما ساءت حالة والدي الصحية، اصطحبته إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية. وبعد معاينته من الطبيب المناوب، وإجراء عدد من الفحوص والتحاليل المخبرية، تبين أنه مصاب بمرض السكري من النوع الأول. وقد نصحه الطبيب باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر». وتابع الابن: «لاحظنا تحسناً في صحة والدي مع التزامه تناول أدويته بانتظام. ولكن، خلال الفترة الأخيرة، بدأ يشعر بصداع دائم، فاصطحبته إلى المستشفى. وطلب منا طبيبه إجراء تحاليل وفحوص مخبرية، أظهرت نتيجتها أنه مصاب بارتفاع في ضغط الدم، والكوليسترول، ونقص بعض الفيتامينات».

وأضاف الابن: «مرض السكري أدى إلى إصابة والدي بالعديد من المضاعفات، مثل ارتفاع الضغط، وحدوث مشكلات صحية في العيون. وقد أكد الطبيب أنه يحتاج إلى متابعة وعلاج، فضلاً عن تناول أدويته بانتظام».

وتابع ابن المريض أن قيمة أدوية الضغط وارتفاع الكوليسترول والأدوية والحقن الخاصة بمرض السكري، تبلغ 15 ألفاً و177 درهماً، لمدة عام، مؤكداً عدم قدرته على توفير أي جزء من هذا المبلغ.

وقال: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل في إحدى الشركات الخاصة في أبوظبي براتب 5000 درهم. فيما تتكون أسرتي من أربعة أفراد».

وتابع: «أناشد أهل الخير أن يمدوا أيادي الخير لمساعدتي على تدبير تكاليف أدوية مرض السكري والضغط لوالدي حتى أتمكن من إنقاذ حياته».