على مكتب المسؤول

شرطة أبوظبي

يعاني مرتادون لطريق الشاحنات الممتد من (الفاية ــ سيح شعيب) باتجاه دبي، وتحديداً من تقاطع سويحان، قيادة بعض السائقين بسرعات عالية ومتهورة، إضافة إلى التجاو

زات الخطرة بشكل دائم على هذا الطريق، خصوصاً خلال العطلات، على الرغم من أن الطريق تكثر عليه الشاحنات، ومعظم مسارات الطريق عبارة عن مسار واحد ذي اتجاهين، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة السائقين المتهورين، وارتباكاً لسائقي شاحنات، ما يضطرهم إلى الخروج عن المسار لإفساح الطريق لهؤلاء المتهورين، لذا أناشد المسؤولين في شرطة أبوظبي تكثيف أجهزة الرادار المتحركة على هذا الطريق، لتخفيف من هذه التصرفات. (أبومحمد)

شرطة دبي

يعاني مرتادون لطرق في دبي تصرفات سائقي الدراجات النارية التابعين لشركات توصيل طلبات المطاعم والخدمات الأخرى (دليفري)، إذ يتجاوزون بشكل خطر، ولا يلتزمون بمسرب محدد، إضافة إلى القيادة بسرعات، والتجمع بأعداد كبيرة عند إشارات المرور، فضلاً على أن بعضهم يتجاوز من كتف الطريق، لذا أناشد المسؤولين في شرطة دبي زيادة جرعات التوعية المرورية لجميع سائقي توصيل الطلبات (دليفري). (أبوعلي)

بلدية رأس الخيمة

يعاني سكان في رأس الخيمة سلوكيات غير حضارية لمستخدمي درّاجات هوائية، إذ يسيرون عكس حركة سير المركبات، ما يؤدي إلى إرباك السائقين، ويهدد بوقوع إلى حوادث مرورية، إضافة إلى سيرهم فوق الأرصفة، الأمر الذي يحرم المشاة من المشي بأمان على الرصيف، لذا أطلب من المسؤولين في البلدية تنفيذ حملات توعية لمستخدمي الدرّاجات الهوائية، للحد من السلوكيات العشوائية. (أبوصالح)