«حميد الخيرية» بـ 5 ملايين درهم لدعم مؤسسة مبادرات «محمد بن راشد العالمية»

قدّم بنك دبي الإسلامي مبلغ خمسة ملايين درهم من أموال زكاة البنك لعام 2022 لدعم مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، تنفيذاً لاتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين. وقال المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية طارق عبدالله العوضي، إن أموال الزكاة هذه والتي تقدر بخمسة ملايين درهم، ستُصرف على مستحقي الزكاة من المواطنين وفق المصارف الشرعية، وذلك لمساعدتهم قدر الإمكان وتوفير احتياجاتهم. وشكر العوضي بنك دبي الإسلامي على هذا الدعم الذي يعكس روح التعاون والعطاء بين مؤسسات الدولة، والتي تنم عن أصالة شعب الإمارات ومؤسساته في تنفيذ المبادرات الخيرية.