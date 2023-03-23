«دبي القابضة» تطلق مبادرة «أهداف الحياة» خلال شهر رمضان

كشفت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، التي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، أمس، عن مبادرة «أهداف الحياة»، وهي أحدث مبادراتها المجتمعية، والتي من المقرّر إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك، على أن تستمر برامجها طوال العام. وتركّز «أهداف الحياة» بشكل رئيس على تعزيز الثقافة والمرونة المالية لفئة العمال، وإبداء التقدير لمساهماتهم القيمة في تطوّر دبي.

وفي إطار شراكة استراتيجية بين «دبي القابضة» و«Visa»، شركة المدفوعات الرقمية الرائدة عالمياً، سيتم تقديم دورات شاملة ومجانية حول الثقافة المالية، بهدف الارتقاء بالمهارات المالية لأكثر من 9000 عامل في المجموعة، بدعم من موظفين متطوّعين من «Visa» و«دبي القابضة». وتركز الدورات التدريبية على موضوعات أساسية هي: إعداد الميزانية، والإنفاق، والادخار، والبطاقات البنكية، إلى جانب سُبل اكتشاف الاحتيال المالي والوقاية منه.

وفي ضوء مبادرة «أهداف الحياة» من «دبي القابضة»، سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة في عدد من وجهات المجموعة ومجمعاتها، بهدف مكافأة العمال وإبداء التقدير لمساهماتهم وتحسين جودة حياتهم. وخلال الشهر الفضيل، ستضافر الشركات التابعة لـ«دبي القابضة» جهودها، بما فيها «مجموعة جميرا» وشركة «دبي لإدارة المجمعات» وشركة «دبي القابضة للعقارات»، وغيرها لتوصيل وجبات الإفطار وطرود الأغذية والعناية إلى مرافق العمال السكنية. كما ستُتيح عدد من شركات المجموعة للعمال فرصة الحصول على العديد من الخدمات والتجارب، من بينها فرصة إجراء الفحوص الطبية المقدمة من شركة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، إلى جانب تقديم تذاكر مجانية للاستمتاع بعدد من تجارب الترفيه في الوجهات والمتنزهات التابعة لشركة «دبي القابضة للترفيه».