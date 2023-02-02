«دمي لوطني» ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم

أكدت هيئة الصحة بدبي أن حملة «دمي لوطني» نجحت في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، حيث ارتفع عدد المتبرعين الجدد، الذين يشاركون في الحملة بنحو 64%، فيما تشهد الحملة إقبالاً كبيراً من قِبل زوّار وموظفي القرية العالمية، حيث تستقبلهم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة وحتى الـ10 مساءً.

وتقام المبادرة برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ويتم تنظيمها بشراكة استراتيجية وتعاون بين «خدمة الأمين»، وهيئة الصحة في دبي، و«الإمارات اليوم».

ونجحت الحملة في جذب فئات جديدة للتبرع بالدم، تمثلت في فئتي الشباب، والمتبرعين الجدد، الذين يشاركون في الحملة لأول مرة، وتهدف إلى نشر الوعي والثقافة حول التبرع بالدم بوصفه عملاً إنسانياً ووطنياً، فضلاً عن استقطاب متبرعين للمرة الأولى، لتوسيع قاعدة المتبرعين بالدم في إمارة دبي، ودعم قاعدة بيانات الهيئة في حالات الطوارئ والأزمات والحاجة إلى متبرعين بأصناف دم نادرة.

وتوجد حافلات «دمي لوطني» بجانب المسرح الرئيس بالقرية العالمية، بدءاً من الرابعة حتى الـ10 مساءً يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، وحتى نهاية الموسم الحالي من القرية العالمية، حيث يستقبل المتبرعين فريق طبي مؤهل، ينجز عملية التبرع في وقت قياسي، بعد إجراء الفحوص اللازمة، والتأكد من إمكانية أخذ العينة من المتبرع، فيما تخضع العينات بعد ذلك لمراحل من الفحوص والمعاجلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها في إنقاذ حياة المرضى ومصابي الحوادث.