على مكتب المسؤول

شرطة دبي

يعاني مرتادون للطريق الممتد من مركز «أوت ليت» دبي باتجاه ند الشبا، من رعونة بعض السائقين الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية وجنونية تشكل خطراً على حياتهم وحياة السائقين الآخرين، إذ تصل سرعاتهم إلى فوق السرعة القانونية على الطريق بـ60 و80 كيلومتراً، على الرغم من وجود أجهزة رادار على الطريق، والسرعة القانونية المحددة للطريق تصل إلى 100 كيلومتر، وهذه التصرفات غير المسؤولة تؤدي إلى ارتباك السائقين الآخرين، خصوصاً أن الطريق يحوي على خمسة مسارات.

لذا أناشد المسؤولين في إدارة المرور بشرطة دبي بضرورة زيادة حملات التوعية، لتعزيز وعي السائقين بمخاطر السرعات العالية، ونشر دوريات مرورية على الطريق لمنع أي تجاوزات تشكل خطراً على سلامة روّاد الطريق. (أبوسعيد)

بلدية مليحة

يعاني مرتادون للطريق الممتد من منطقة مليحة باتجاه مدينة الذيد في إمارة الشارقة، وجود جِمال سائبة ترعى على جانبي الطريق، وتسير أحياناً على أكتاف الطريق، ما يؤدي إلى ارتباك للسائقين، خصوصاً أن الجِمال تقطع الطريق بشكل عشوائي، قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.

وهذه المشكلة تتكرر بين فترة وأخرى دون وجود من يرعى هذه الجِمال السائبة، لذا أطالب المسؤولين في بلدية مليحة بضرورة إيجاد حلول مناسبة، لمنع دخول الحيوانات السائبة إلى حرم الطريق، وإغلاق مخارج الحواجز الحديدية، لمنع خروج الحيوانات إلى الطرق العامة حرصاً على سلامة السائقين، كما يجب التنبيه على مربي الثروة الحيوانية وأصحاب المزارع بعدم ترك الحيوانات ترعى بالقرب من الطرق الرئيسة من دون راع. (أبوحمد)